《台湾重要政经日程》--5月29日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
5/29(二)
--10:00 资策会2012科技创新力调查记者会.
--10:00 台经院公布4月景气调查动向记者会.
--11:00 网路测速记者会.
--15:30 工业局例行记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
6/4(一)
-- 9:00 2012台北国际电脑展开展.
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/8(五)
*--13:30 台积电(2330.TW)公布5月营收.
*--14:00 联电(2303.TW)公布5月营收.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
*--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红