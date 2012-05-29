〔台湾货币市场〕6月提存期资金预期变化一览表

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透台北5月29日电---台湾货币市场6月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3兆5,834.5亿台币:
06/02 1,024.50亿
06/03 614.00亿
06/04 261.00亿
06/05 76.40亿
06/06 3,483.50亿
06/07 691.00亿
06/08 2,256.50亿
06/09 614.50亿
06/10 1,864.00亿
06/11 1,486.50亿
06/12 164.00亿
06/13 3,038.90亿
06/14 790.00亿
06/15 3,751.50亿
06/16 1,485.90亿
06/17 1,773.50亿
06/18 214.50亿
06/19 46.50亿
06/20 2,852.50亿
06/21 793.00亿
06/22 2,460.50亿
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 34.00亿
06/29 67.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期512.00亿台币:
06/08 财100-10 300.00亿
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9