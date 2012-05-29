版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 10:29 BJT

〔台湾货币市场〕6月提存期资金预期变化一览表

路透台北5月29日电---台湾货币市场6月提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3兆5,834.5亿台币:

       06/02 1,024.50亿

       06/03 614.00亿

       06/04 261.00亿

       06/05 76.40亿

       06/06 3,483.50亿

       06/07 691.00亿

       06/08 2,256.50亿

       06/09 614.50亿

       06/10 1,864.00亿

       06/11 1,486.50亿

       06/12 164.00亿

       06/13 3,038.90亿

       06/14 790.00亿

       06/15 3,751.50亿

       06/16 1,485.90亿

       06/17 1,773.50亿

       06/18 214.50亿

       06/19 46.50亿

       06/20 2,852.50亿

       06/21 793.00亿

       06/22 2,460.50亿

       06/23 1,786.00亿

       06/24 1,012.30亿

       06/25 90.00亿

       06/26 50.50亿

       06/27 2,619.00亿

       06/28 34.00亿

       06/29 67.00亿

       07/02 381.00亿

       07/03 52.00亿

--国库券到期512.00亿台币:

06/08 财100-10 300.00亿

06/25 财100-12 212.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.

--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐