〔背景资料〕台湾总统马英九个人相关资料

路透台北6月1日电---台湾总统马英九在纷扰声中展开第二任期.他在接受路透专访时表示,下届中国领导人习近平因有福建经验,对台湾了解深入,预期两岸稳定关系将不因人事异动而有大变化.他并指出,在台湾追求加速签署对外贸易协定之际,只要美国牛肉进口问题顺利解决,今年底前台美TIFA有机会复谈.