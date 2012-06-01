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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 16:34 BJT

〔背景资料〕台湾总统马英九个人相关资料

(此背景资料可搭配"〔路透专访〕两岸稳定关系不受中国换届影响,年底前TIFA有望复谈--台湾总统",全文请点击[ID:nST0523543])

路透台北6月1日电---台湾总统马英九在纷扰声中展开第二任期.他在接受路透专访时表示,下届中国领导人习近平因有福建经验,对台湾了解深入,预期两岸稳定关系将不因人事异动而有大变化.他并指出,在台湾追求加速签署对外贸易协定之际,只要美国牛肉进口问题顺利解决,今年底前台美TIFA有机会复谈.

以下为马英九个人相关资料:

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出生日期 1950年7月13日出生于香港

学历 台湾大学法律系学士、纽约大学法学硕士、哈佛大学法学博士

经历 总统府第一局副局长、蒋经国总统英文秘书、

国民党中央委员会副秘书长、研考会主委、陆委会副主委、

法务部长、台北市长、国民党主席、总统

家庭成员 1977年与周美青女士结婚,育有二女马唯中、马元中

1999年收养流浪狗--马小九

小时候理想 当火车司机、交通警察

最崇拜的人 孙中山、林则徐、刘铭传、蒋渭水

运动 跑步、游泳、骑脚踏车

喜欢的食物 蚵仔面线、米粉汤、红豆饼、牛肉面等

座右铭 晚清名臣曾国藩:唯天下之至诚,胜天下之至伪

唯天下之至拙,胜天下之至巧

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资料来源:总统府网站(here)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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