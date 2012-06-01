〔背景资料〕台湾总统马英九个人相关资料

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(此背景资料可搭配"〔路透专访〕两岸稳定关系不受中国换届影响,年底前TIFA有望复谈--台湾总统",全文请点击[ID:nST0523543])
路透台北6月1日电---台湾总统马英九在纷扰声中展开第二任期.他在接受路透专访时表示,下届中国领导人习近平因有福建经验,对台湾了解深入,预期两岸稳定关系将不因人事异动而有大变化.他并指出,在台湾追求加速签署对外贸易协定之际,只要美国牛肉进口问题顺利解决,今年底前台美TIFA有机会复谈.
以下为马英九个人相关资料:
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出生日期 1950年7月13日出生于香港
学历 台湾大学法律系学士、纽约大学法学硕士、哈佛大学法学博士
经历 总统府第一局副局长、蒋经国总统英文秘书、
国民党中央委员会副秘书长、研考会主委、陆委会副主委、
法务部长、台北市长、国民党主席、总统
家庭成员 1977年与周美青女士结婚,育有二女马唯中、马元中
1999年收养流浪狗--马小九
小时候理想 当火车司机、交通警察
最崇拜的人 孙中山、林则徐、刘铭传、蒋渭水
运动 跑步、游泳、骑脚踏车
喜欢的食物 蚵仔面线、米粉汤、红豆饼、牛肉面等
座右铭 晚清名臣曾国藩:唯天下之至诚,胜天下之至伪
唯天下之至拙,胜天下之至巧
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资料来源:总统府网站(here)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。