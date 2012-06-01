〔背景资料〕马英九总统第二任期面临的挑战

(此背景资料可搭配"〔路透专访〕两岸稳定关系不受中国换届影响,年底前TIFA有望复谈--台湾总统",全文请点击[ID:nST0523543])

路透台北6月1日电---台湾总统马英九已于5月20日正式展开第二任期,在今年1月大选中力退民进党候选人蔡英文连任总统;不过在正式上任前因推出一连串不讨喜的政策,如油电双涨、复征证所税等,而使得民望迅速跌落.

以下是马英九第二任期可能面临的主要挑战:

--内政争议:

马英九近来推出的一系列内部改革正受到民众严厉考验,并予外界政府沟通协调不一致、缺乏领导力的印象.

首先是4-5月间推出的油电双涨政策,引发民间对政府带头引领百物齐涨的印象.其次是复征证所税政策从3月底开始讨论以来,即令台股量缩价跌,财政部长请辞,期间版本一变再变,至今仍未定案.

而在民生议题上,又有修法对含瘦肉精美牛解禁的争议,也引发街头抗议及反对党杯葛.

这些事件发生后,马英九亲上火线拍版将电价分三阶段缓涨,并在同党立委仍有许多意见之际,要求在立法院占多数的国民党团支持本会期通过证所税方案,以降低对股市的冲击.为平息外界争议,马英九甚至亲自举行记者会称改革仍需坚持,但对其施行的时点、方向及沟通不足感到对人民亏欠,允诺将检讨、改进及努力.但内部事务令执政党头痛不已.

--两岸关系:

马英九在2008年带领国民党重返执政后,即着手改善两岸关系,大幅促进两岸经贸的紧密程度.尽管多数台湾人民认为两岸经贸紧密将为台湾经济带来好处,但对于中国以经促统,或经济协议后的两岸政治进程感到忧虑.

特别是马英九的第二任期开始,在就职演说中提出"一个中华民国,两个地区"的概念,再度引发民间对台湾定位的疑虑.尽管马英九已说过两岸和平协议没有急迫性,但部分民众担忧两岸任何形式的政治协议是否将伤害台湾.

此外,另一个不确定因素是今年稍晚中国领导班子的更替,是否将令中国对台湾政策有所改变.

尽管在马英九当选后,中国和美国都松了一口气,但在强权环伺下,台湾在国际空间上难有进展.包括美国军售台湾等议题如有新发展,仍将引起中美之间的紧张.

--经济议题:

对马英九的第二任期来说,许多分析师都认为真正的挑战在国内经济.特别是面对美国、欧洲及中国不约而同陷入经济成长停滞的前景,以出口导向为主的台湾将如何因应,以确保经济能够持续成长.

台湾主计处已经六度下修对今年全年经济成长率的预估,最新数字是年增3.03%,而消费者物价指数(CPI)全年估在1.84%.

对民众来说,台湾的经济问题不在冰冷的数据,而是飞涨的物价、高不可攀的房价及成长缓慢的薪资.今年3月,台湾未计入红利奖金的平均薪资目前约每月3万7,360台币,去年同期3万6,612台币/月,几乎没有改变.和2000年时3万3,953台币相较,12年来只成长了约10%.

民众期待有感的经济复苏,马英九也誓言打造幸福台湾,如何缩短政府政策与民间感受的差距,也形成严峻挑战.(完)