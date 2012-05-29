〔台湾财政〕执政党推出证所税整合版本,股市大弹庆祝(更新版)

(新增分析师评论和股市反应)

* 国民党团版本类似加征证交税率,计算方便

* 国民党预定下周一排入财委会审查

* 股市反弹但恐未能持久

路透台北5月29日电---台湾执政党--国民党立法院党团的"证所税整合版"新鲜出炉,另设以级距方式在股市上涨至特定水位之后提高交易税率,供民众选择申报.在悬而未决的"证所税"不确定因素有望厘清之后,台股周二盘中大涨逾2%.

国民党立法院党团的"证所税整合版"中,自然人采双轨制课征,民众可在核实课征或设算所得课征择一适用.前者按所得税采累进税率,后者在台股.TWII8,500点以上时,以1,000点为级距,分别课征千分之0.2至千分之0.6的证所税.

分析师认为,国民党的证所税版本执行容易,散户也能简单了解,有别于先前的行政院版本过于繁复.此外,台股近期压抑甚久,因此今日大幅弹,但国际景气仍低迷,欧债问题后势难料,台股终究仍须面对国际变数.

"蓝营(国民党)的证所税版本,比较像是证交税的课法."凯基投顾总经理朱晏民说.

他进一步指出,之前行政院课征证所税的版本,引发股市大户对政府要查人头户的恐慌.如今若是能够以课征证交税的方式来课征,人头户的问题获得解决之外,散户对如何申报证所税的疑虑也能一并解决.

元富投顾总经理刘坤锡也认为,国民党的证所税版本执行起来相当简单,以散户来说,先前行政院版本中的核实课征方式,实在太过复杂.

他进一步解释,国民党版本的证所税就是证交税率调高的意思.台股只要过了8,500点,证交税的税率即由千分之3,调高至千分之3.2,8,500-9,500点税率则再调高至千分之3.4,若台股过了10,500点则变成千分之3.6的税率.

本地时间10:01,台股.TWII大弹2.14%报7,288.92点.

**反弹恐不能持久**

国民党立法院党团的"证所税整合版"中,法人方面,该版本则尊重行政院修法版本,采最低税负制,税率由原规定的10%-12%,提高到12%-15%.目前行政院希望开征税率暂订为12%,扣除额50万台币,长期优惠从持股三年,缩短为一年以上所得减半课征.

核实课征的部分,则纳入所得税制,税率5%到40%,持股一年以上所得减半课税,盈亏互抵三年.不过首次公开募股(IPO)后初次交易股票、未上市柜(含兴柜)股票,不得适用设算所得课征.尤其IPO(首次公开发行)部分须持有10张以上才课,估计这部分可增加50到60亿台币税收.

国民党中央政策会执行长林鸿池说,国民党版预计下周一排入财委会审查,将提修正动议,力推6月15日会期结束前通过,让新制明年上路.

朱晏民也表示,先前因为政府要课征证所税的因素,台股不确定大增之下,饱受压抑,但今日的反弹恐怕也未能持续太久,因为欧债疑虑仍未解决,且未来发展恐有扩张之势,让台股的反弹未能持续太久.

"8,500点距离现在很远,台股就先弹一下再说."刘坤锡说.(完)