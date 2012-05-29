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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 14:11 BJT

〔表格〕德国4月进口物价较前月下滑0.5%,较上年同期增长2.3%

路透柏林5月29日电---德国联邦统计局周二公布,德国4月进口物价较前月下滑0.5%,较上年同期增长2.3%.

路透调查预估德国4月进口物价料较前月下跌0.3%,较上年同期增长2.6%.

德国进口物价 (变动百分比%)

12年4月 12年3月 11年4月

较上月 -0.5 +0.7 0.3

较上年同期 +2.3 +3.1 9.4

指数(基数2005年) 120.6 121.2 117.9(完)

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--编译 侯向明;审校 王丽鑫

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