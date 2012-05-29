〔表格〕英国5月零售销售差值为正21,创一年高位

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透伦敦5月29日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,英国5月零售销售差值为正21,创2011年4月以来新高.市场预估为负7.
英国4月零售销售差值为负6.
已公布的零售销售活动
2012---------2011---------------------------
5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月
已公布的年度零售销售量
+21* -6 0 -2 -22 +9 -19
年度销售量三个月移动均值
+5** -3 -8 -5 -11 -7 -15
* 为2011年4月以来最高
预期中的零售销售活动
2012----------------2011----------------------------------
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
预期中的年度销售量
+25# +19 -4 +2 -10 -18 -6
预期中的年度销售量三个月移动均值
+13## +6 -4 -9 -11 -7 -5
#为2011年2月以来最高
##为2011年4月以来最高
###为2011年1月以来最高
本次调查于4月26日至5月16日进行,共访问67家零售业者.(完)
浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 程琳;审校 隋芬
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9