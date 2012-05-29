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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 18:15 BJT

〔表格〕英国5月零售销售差值为正21,创一年高位

路透伦敦5月29日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,英国5月零售销售差值为正21,创2011年4月以来新高.市场预估为负7.

英国4月零售销售差值为负6.

已公布的零售销售活动

2012---------2011---------------------------

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

已公布的年度零售销售量

+21* -6 0 -2 -22 +9 -19

年度销售量三个月移动均值

+5** -3 -8 -5 -11 -7 -15

* 为2011年4月以来最高

预期中的零售销售活动

2012----------------2011----------------------------------

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

预期中的年度销售量

+25# +19 -4 +2 -10 -18 -6

预期中的年度销售量三个月移动均值

+13## +6 -4 -9 -11 -7 -5

#为2011年2月以来最高

##为2011年4月以来最高

###为2011年1月以来最高

本次调查于4月26日至5月16日进行,共访问67家零售业者.(完)

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--编译 程琳;审校 隋芬

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