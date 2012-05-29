〔路透基点〕台塑旗下子公司的3.9072亿美元五年期融资案启动--RLPC

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,由八家银行组成的委托主办行(MLA)小组,5月18日为台塑关系企业旗下四家中国子公司启动3.9072亿美元的五年期融资.
八家MLA暨额度分配行为台湾银行(管理行)、彰化银行(管理行)、玉山银行、华南银行(管理行)、兆丰国际商银(管理行)、瑞穗实业银行、台北富邦银行和合作金库.
这件无担保定期贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点.若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超额部分的利率.
受邀参贷银行分为三层次:
承诺3,500万美元或以上的银行获综合收益率116.25个基点和MLA头衔.
承诺2,500万-3,400万美元的银行获综合收益率113.75个基点和共同主办行头衔.
承诺1,500万-2400万美元的银行获综合收益率111.25个基点和经理行头衔.
这桩贷款案有三年的宽限期,每半年一次、分五期等额偿还,平均期限四年.
承诺费为10个基点.
贷款资金将用于中国的资本支出.贷款借款人为南亚电路板(崑山)有限公司,和台塑集团位于宁波的三家子公司.
回覆期至6月22日.(完)
--编译 张若琪;审校 高琦
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9