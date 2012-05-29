〔路透基点〕台塑旗下子公司的3.9072亿美元五年期融资案启动--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,由八家银行组成的委托主办行(MLA)小组,5月18日为台塑关系企业旗下四家中国子公司启动3.9072亿美元的五年期融资.

八家MLA暨额度分配行为台湾银行(管理行)、彰化银行(管理行)、玉山银行、华南银行(管理行)、兆丰国际商银(管理行)、瑞穗实业银行、台北富邦银行和合作金库.

这件无担保定期贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点.若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超额部分的利率.

受邀参贷银行分为三层次:

承诺3,500万美元或以上的银行获综合收益率116.25个基点和MLA头衔.

承诺2,500万-3,400万美元的银行获综合收益率113.75个基点和共同主办行头衔.

承诺1,500万-2400万美元的银行获综合收益率111.25个基点和经理行头衔.

这桩贷款案有三年的宽限期,每半年一次、分五期等额偿还,平均期限四年.

承诺费为10个基点.

贷款资金将用于中国的资本支出.贷款借款人为南亚电路板(崑山)有限公司,和台塑集团位于宁波的三家子公司.

回覆期至6月22日.(完)