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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:39 BJT

〔台湾债市〕RP利率持于区间,月底进入倒数令交易商调度吃紧

路透台北5月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳,由于月底进入倒数阶段,投信和寿险等资金供应者没有余钱流入市场,交易商调度吃紧.

不过,由于交易商多已提前分配资金落点,加之尾盘有少部份余钱回流,成交利率尚可持稳于既有区间.他们并表示,受到缴税效应及月底例行资金需求发威影响,明后两日赎回量料达到高峰,RP利率仍有微幅上调的可能,交易商不敢松懈.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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