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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:54 BJT

〔企业并购〕日本日兴及美国PFG进入收购ING亚洲事业候选名单--消息

路透新加坡/香港5月29日电---熟知事况的消息人士指出,荷兰国际集团(ING Groep)出售亚洲资产管理事业一案中,日本日兴资产管理(Nikko Asset Management)及美国Principal Financial Group(PFG.N)已经进入下一轮竞购方名单,此一交易的总值可能达6亿美元.

消息人士指出,另外进入候选名单的竞购方还有加拿大皇家银行(RY.TO)以及新加坡大华银行(UOBH.SI).目前尚不清楚是否还有其他竞购方进入下一轮名单.

ING正出售其亚洲资产管理及保险事业,分两批进行出售,预料总计可售得逾70亿美元.

这部分收入将协助ING偿还荷兰政府援助金,此前这家荷兰最大金融服务业者在2008年全球危机当中差点倒闭.

日兴资产管理、PFG、加拿大皇家银行及大华银行均拒绝置评.ING驻香港的发言人亦不愿发表评论.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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