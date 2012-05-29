〔企业并购〕日本日兴及美国PFG进入收购ING亚洲事业候选名单--消息

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透新加坡/香港5月29日电---熟知事况的消息人士指出,荷兰国际集团(ING Groep)出售亚洲资产管理事业一案中,日本日兴资产管理(Nikko Asset Management)及美国Principal Financial Group(PFG.N)已经进入下一轮竞购方名单,此一交易的总值可能达6亿美元.
消息人士指出,另外进入候选名单的竞购方还有加拿大皇家银行(RY.TO)以及新加坡大华银行(UOBH.SI).目前尚不清楚是否还有其他竞购方进入下一轮名单.
ING正出售其亚洲资产管理及保险事业,分两批进行出售,预料总计可售得逾70亿美元.
这部分收入将协助ING偿还荷兰政府援助金,此前这家荷兰最大金融服务业者在2008年全球危机当中差点倒闭.
日兴资产管理、PFG、加拿大皇家银行及大华银行均拒绝置评.ING驻香港的发言人亦不愿发表评论.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9