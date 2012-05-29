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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:58 BJT

《外汇动态》美元/马币上涨,银行间市场人士因印尼卢比疲弱而买进

0326GMT---交易员表示,美元/马币(林吉特)MYR=MY上涨,银行间市场人士买进,因印尼卢比疲弱;然定盘相关的卖盘抑制美元升势. 美元/马币上涨0.4%至3.1585. "市场因卢比市场仍紧张不安而受影响.美元卖盘稀疏,不过,月底美元卖盘放缓可望提供助益,"一马来西亚银行交易员表示.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛

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