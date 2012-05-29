〔台湾人事〕财政部长宣布请辞,因证所税政策理念不同

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透台北5月29日电---台湾财政部部长刘忆如周二宣布辞去财政部部长一职,因其所提证所说政策理念与国民党党团不同.
刘忆如在声明稿中称,国民党立院党团昨日所提该版本,主要为对自然人微幅提高证交税税率,并将部分未上市柜股票纳入所得税.依据这个整合版,以后所有在上市柜股票市场大量获利的人,仍不需缴纳所得税.
"这样的版本,与财政部原规划之证所税版本差异甚大,本人在政策理念上无法认同,自此辞去财政部部长一职,"刘忆如称.
刘忆如自上任后,自3月28日起推动证所税.4月12日提出财政部版本,4月26日行政院版本经行政院院会通过,并于5月1日送交立法院.但因各界反对声浪不小,国民党及民进党团均各自提出其版本.
台湾执政党--国民党立法院党团的"证所税整合版"新鲜出炉,另设以级距方式在股市上涨至特定水位之后提高交易税率,供民众选择申报.在悬而未决的证所税不确定因素有望厘清之后,台湾股市.TWII周二盘中涨幅一度逼近3%.[ID:nST0521791](完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9