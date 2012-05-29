〔台湾人事〕财政部长宣布请辞,因证所税政策理念不同

路透台北5月29日电---台湾财政部部长刘忆如周二宣布辞去财政部部长一职,因其所提证所说政策理念与国民党党团不同.

刘忆如在声明稿中称,国民党立院党团昨日所提该版本,主要为对自然人微幅提高证交税税率,并将部分未上市柜股票纳入所得税.依据这个整合版,以后所有在上市柜股票市场大量获利的人,仍不需缴纳所得税.

"这样的版本,与财政部原规划之证所税版本差异甚大,本人在政策理念上无法认同,自此辞去财政部部长一职,"刘忆如称.

刘忆如自上任后,自3月28日起推动证所税.4月12日提出财政部版本,4月26日行政院版本经行政院院会通过,并于5月1日送交立法院.但因各界反对声浪不小,国民党及民进党团均各自提出其版本.

台湾执政党--国民党立法院党团的"证所税整合版"新鲜出炉,另设以级距方式在股市上涨至特定水位之后提高交易税率,供民众选择申报.在悬而未决的证所税不确定因素有望厘清之后,台湾股市.TWII周二盘中涨幅一度逼近3%.[ID:nST0521791](完)