〔路透基点〕已有11家银行参与五矿2.5亿美元贷款,另几家考虑中--RLPC

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,11家银行已参与中国五矿集团公司2.5亿美元的三年期境外贷款.
据消息人士,这11家银行是:中国农业银行、中国银行(香港)、三菱东京日联银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、新加坡大华银行和永隆银行.
一名消息人士称,几家中国的银行已各承诺至少1亿美元.
在此同时消息表示,至少还有三家银行仍在评估这桩交易.
稍早的报导曾表示,该交易已获超额认贷,贷款规模或增至4亿美元,取决于借款者的最终决定.
银行受邀以下列三个层次参贷:承贷1亿美元或以上的银行,取得委托主办行和簿记行头衔.该档次的价码尚未最终敲定,此前据称约为150个基点,相当于包含全部费用的240个基点.
第二档次价码为,承贷5,000万至9,900万美元的银行,获得委托主办行头衔和包含全部费用的235个基点;最后一档次的价码为,承贷1,000万至4,900万美元的银行,获得主办行头衔,价码为230个基点.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮190个基点.
该贷款包括1.5亿美元的定期贷款和1亿美元的循环信贷.后者包括25个基点的承诺费用.
此项贷款借款人为五矿资本与证券公司,中国五矿将提供担保.
消息人士称,贷款所得将主要用于补充借款人的现金储备,部分用于再融资.
五矿资本与证券公司于2009年签署了2亿美元的两批次三年期俱乐部贷款协议,该贷款于今年7月到期.该笔贷款由中国银行、三菱东京日联银行、永隆银行、意大利西雅那银行、中国工商银行和瑞穗实业银行牵头,包含全部费用的价码为120-125个基点.中国五矿集团公司也为这笔2009年贷款提供担保.
中国五矿集团公司上次入市寻求贷款是在2011年8月,当时其子公司--中国五矿香港控股有限公司获得5.6亿美元的五年期贷款,利率为较Libor加码120个基点,包含全部费用的价码低于150个基点.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9