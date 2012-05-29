《综述》台湾行政与立法不同调,证所税方案关关难过关关得过

* 财政部长刘忆如宣布请辞,行政院将慰留

* 国民党行政与立法不同步,证所税方案难出炉

* 股市过早上演庆祝行情,不确定因素仍在

记者 董永年

路透台北5月29日电---财税改革大将挂冠求去,显示台湾执政党行政与立法部门对证所税如何课征仍无共识;台股周二的庆祝行情恐怕太早上演.证所税方案考验执政党将是顺从民意或继续大刀阔斧改革.

甫接任财政部长一职不到四个月,刘忆如周二中午宣布辞去相关职务,她在声明稿中称,国民党立院党团昨日所提版本,主要为对自然人微幅提高证交税税率,并将部分未上市柜股票纳入所得税.依据这个整合版,以后所有在上市柜股票市场大量获利的人,仍不需缴纳所得税.

"这样的版本,与财政部原规划之证所税版本差异甚大,本人在政策理念上无法认同,自此辞去财政部部长一职,"刘忆如称.

对于刘忆如的请辞,行政院高层表示,院长陈冲将会再与刘忆如深谈,不会立即做出准驳决定,因证所税方案并未完全底定,行政院尚需消化国民党整合版,也需思考民进党版本的内容.

"虽然国民党的整合版有隐含所得的概念在里面,但毕竟还是和行政院版有一些差异...还要再思考一下."上述官员表示.

行政院发言人胡幼伟也在稍后转述陈冲表示,财政部的工作很重要,证所税只是一部分,财政部尚负责财政健全小组工作及国家整体财政规划的重要工作.

不过一名不愿具名的国民党立委对路透称,这已不是刘忆如第一次有请辞的念头."之前内阁总辞期间,刘忆如就已经口头表达倦勤,但被总统劝阻打消念头,这次应该是走定了."

刘忆如自上任后,自3月28日起推动证所税.4月12日提出财政部版本,4月26日行政院版本经行政院院会通过,并于5月1日送交立法院.但因各界反对声浪不小,国民党及民进党团均各自提出其版本.

台湾股市周二收涨2.89%,录得逾五个月来最大单日百分点涨幅,因国民党立法院党团推出"证所税整合版",较稍早的方案更有利于投资者.台股自3月中下旬以来,受证所税课征、油电双涨以及欧债危机等负面因素打击,波段跌幅约13%.

**量能课税精神尽失**

为降低对股市冲击,台湾执政的国民党立法院党团周一晚间快速推出"证所税整合版",另设以级距方式在股市上涨至特定水位之后提高交易税率,供民众选择申报.

国民党立法院党团的"证所税整合版"中,自然人采双轨制课征,民众可在核实课征或设算所得课征择一适用.前者按所得税采累进税率,后者在台股.TWII8,500点以上时,以1,000点为级距,分别课征千分之0.2至千分之0.6的证所税.

该版本的推出大受投资人欢迎,并令萎靡已久的台股反弹大涨.凯基投顾总经理朱晏民就说,"蓝营(国民党)的证所税版本,比较像是证交税的课法."

他进一步指出,之前行政院课征证所税的版本,引发股市大户对政府要查人头户的恐慌.如今若是能够以课征证交税的方式来课征,人头户的问题获得解决之外,散户对如何申报证所税的疑虑也能一并解决.

不过问题也就出在这里,因国民党立院党团的"证所税整合版",让马英九强调量能课税的核心精神全部丧失.

"以我学租税的人来看,实在是看不过去."曾担任台北市财政局长的国民党立法委员廖正井明白表示.

担任财政建全小组委员的反贫困联盟召集人简锡(土皆)也大骂,"行政院的版本烂,国民党立院版更烂."

他与廖正井都认为,虽然名为双轨制,但不会有投资人傻到选择核实课征的方式申报,再加上设算所得课征的门槛是指数要到8,500点,所以要课到投资大户证所税的机率非常低.

**财改遭逢严厉挑战**

这已不是国民党行政与立法部门为了证所税课征首次出现重大歧异.国民党立院党团本月初才宣布,将暂缓证所税法案至9月的下一个会期再行审议.但此举却惊动总统马英九亲自关切,让证所税课征法案继续排入立法院程序委员会讨论.

会让同为国民党掌控的行政与立法部门出现不同调的怪异行径,就是因为立法委员背后代表的"民意",强烈反对开征证所税.

以周一在立法院由国民党掌控的财政委员会举行证所税课征公听会,出席发言者清一色都是反对课征的企业、证券商代表、学者、前任官员来看,即可知行政院要推动立法的困难度有多高.

"国民党中没有政治家,没有人有魄力,遇到财团都变成软骨头."简锡(土皆)说.

2008年的财政税赋改革会议,一举将遗产赠与税由50%下调至10%、营业所得税由20%降至17%,造成国家税收流失,贫富差距问题更加严重.马英九原欲藉本次财税改革一举解决上述问题,但从复征证所税事件来看,挑战相当艰钜.

参与两次财税改革工程的简锡(土皆)就灰心说,"每次税改,愈改愈退步."

他警告称,台湾的债务问题已经很严重了,再不改善,"10年内就会走向希腊的后尘."

财政部长刘忆如日前立法院接受质询时指出,台湾截至2011年底的一年以上债务未偿还余额为4.77兆台币,占前三年度名目国民生产总值(GNP)平均数的35.88%,符合公共债务法40%的上限规定.但若比照国际货币基金(IMF)债务定义,加入一年以下借款等,债务则已超过6兆台币.[ID:nST0517025](完)