版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 14:05 BJT

〔台湾股市〕收盘大涨2.89%,受执政党推证所税整合版本提振

路透台北5月29日电---台湾股市周二收涨2.89%,录得逾五个月来最大单日百分点涨幅,因台湾执政党推出"证所税整合版",较稍早的方案更有利于投资者.[ID:nST0521791]

加权股价指数.TWII收高206.29点,或2.89%,至7,342.29点,为自12月21日以来最大单日百分点涨幅.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐