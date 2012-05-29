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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 14:23 BJT

〔韩国股市〕连三日上扬,STX集团相关个股领涨

路透首尔5月29日电---韩国股市周二连续第三个交易日上涨,受技术面支撑,集团重组的消息推动STX集团相关个股领涨,而近期受创个股亦有低接买盘进驻.

STX集团旗下子公司涨势居前,STX Offshore & Shipbuilding067250.KS飙涨7.8%,STX Pan Ocean(028670.KS)跳涨7%.

韩国综合股价指数.KS11升1.41%,收在1,849.91点.(完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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