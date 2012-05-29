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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 14:43 BJT

〔英国经济〕年内剩余时间通胀率料维持在3%附近--英国央行委员

路透伦敦5月29日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周二接受彭博电视台采访时称,英国通胀率下滑速度远慢于预期,2012年多数时间都可能保持在当前3%的水平.

他表示:"我们的预估...是(通胀率)年内剩余大部分时间都会在这个水平附近徘徊."

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