〔新闻稿〕台湾证券业降评风险有限,大多数证券商展望为稳定--惠誉

(以下为评级机构惠誉在5月29日发布的新闻稿)

惠誉今日在刚发布的报告中指出 : 虽然市场波动率提高且交易量降低，台湾证券业评等被调降的风险有限，大多数证券商的评等展望为稳定。

惠誉金融机构评等部副总陈怡如指出“强健的资本缓冲以及具弹性的流动性将能支持台湾多数券商介于‘BBB’及 ‘BB’之评等等级”。 “然而，较小且独立的券商在面临低迷的证券市场时较易受到冲击，若其整体的信用状况较同评等之同业严重恶化，将会面临评等调降的压力”。

台湾证券商相较于亚洲同业有较强健的资产负债强度以及较单纯的营运模式。台湾本土证券市场龙头元大宝来证券(‘BBB+’/稳定)在2011年底的股东权益/资产比(扣除债券附买回)为67%，为日本、南韩、台湾、泰国之大型券商中最高者。此信用体质的特性主要反映出台湾主管机关在资本维护上的严谨规范，以及在自营交易及长期股权投资方面的控管。

惠誉认为台湾证券商较单纯的营运(主要为经纪业务、承销与自营业务)有助于降低高杠杆风险，但局限了扩展市场价值及增进跨境竞争的能力。此为限制台湾大型券商评等调升之主因。

惠誉认为台湾证券业持续的整并长期而言将有助于纾缓市场竞争。市场整并将可能由大型券商带领，因其欲强化规模效益。相较之下，小型且独立的券商因在市场状况低迷时有较弱的竞争力，较有可能成为出售的标的。

有关报告‘台湾证券业: 市场波动冲击券商评等’可至(www.fitchratings.com)查阅。(完)