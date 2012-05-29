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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 14:43 BJT

〔菲律宾评等〕穆迪给予菲律宾主权债信评等展望为正面

路透5月29日电---穆迪周二表示,给予菲律宾主权债信评等展望为正面.(完)

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