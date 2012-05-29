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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 15:24 BJT

〔印尼金融〕央行将发行美元定期存款单,以稳定印尼卢比汇率--总裁

路透雅加达5月29日电---印尼央行总裁表示:

* 央行将会发行美元定期存款单

* 发行美元定存单的目的在于让印尼银行业者可以将美元流动资金存入央行,而非置于海外

* 美元定存单将有助于稳定印尼卢比汇价

* 美元定存单天期将介于7天至1个月

* 预期美元定存单将增加国内市场的美元供给

* 可能于两周后开始发行美元存单

* 美元存单的利率将具有市场竞争力(完)

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