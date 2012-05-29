〔路透基点〕台湾东贝光电等值20亿台币再融资贷款展开邀贷--RLPC

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,台湾东贝光电一笔等值20亿台币(6,750万美元)五年期再融资贷款案进入市场邀贷.
台湾合作金库为委托主办行、额度分配行及管理行.
该笔贷款分为A部分的10亿台币定期贷款,及B部分的等值12亿台币循环信贷额度,后者可以台币或美元动用.贷款由土地和厂房担保,并由借款公司董事长为保证人.A部分和B部分总计不超过等值20亿台币.
A,B两部分贷款利率为,台币部分较90天期次级市场商业票据加码78个基点,美元则较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点.
以三种条件邀请银行按比例参与两部分贷款:
承诺5亿台币或以上的银行,可获25个基点的预付费用,及委托主办行和额度分配行头衔.
承诺3.2亿-4.99亿台币的银行,可获18个基点费用和委托主办行头衔.
承诺2亿-3.19亿台币的银行可获8个基点费用和参贷行头衔.
如果A部分贷款动用金额不到90%,或B部分动用不到50%,将有一笔10个基点的承诺费.
A部分贷款将以每半年一次,分七次不等额偿还:1-6次每次偿还10%,第七次偿还40%,有两年宽限期,贷款平均期限3.95年.B部分额度从24个月起,每半年一次分七次降低:1-6次减10%,第七次40%.
财务承诺事项包括,最低流动比例1倍,最高负债比例1.3倍,最低利息覆盖率2.5倍,最低有形资产净值45亿台币.
回覆期限至6月8日,但6月1日前回覆的银行可获3个基点的奖励.
贷款资金用做营运资本,及为借款人2007年12月所获得的11.5亿台币五年期循环信用额度再融资.该笔循环信贷委托中国信托商业银行主办,综合收益率约64.83个基点,利率较30天、60天、90天或180天期次级市场商业票据利率加码62.5个基点.
东贝光电是台湾上市公司,生产发光二极体(LED),红外线产品和各种发光模组.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9