〔路透基点〕台湾东贝光电等值20亿台币再融资贷款展开邀贷--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,台湾东贝光电一笔等值20亿台币(6,750万美元)五年期再融资贷款案进入市场邀贷.

台湾合作金库为委托主办行、额度分配行及管理行.

该笔贷款分为A部分的10亿台币定期贷款,及B部分的等值12亿台币循环信贷额度,后者可以台币或美元动用.贷款由土地和厂房担保,并由借款公司董事长为保证人.A部分和B部分总计不超过等值20亿台币.

A,B两部分贷款利率为,台币部分较90天期次级市场商业票据加码78个基点,美元则较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点.

以三种条件邀请银行按比例参与两部分贷款:

承诺5亿台币或以上的银行,可获25个基点的预付费用,及委托主办行和额度分配行头衔.

承诺3.2亿-4.99亿台币的银行,可获18个基点费用和委托主办行头衔.

承诺2亿-3.19亿台币的银行可获8个基点费用和参贷行头衔.

如果A部分贷款动用金额不到90%,或B部分动用不到50%,将有一笔10个基点的承诺费.

A部分贷款将以每半年一次,分七次不等额偿还:1-6次每次偿还10%,第七次偿还40%,有两年宽限期,贷款平均期限3.95年.B部分额度从24个月起,每半年一次分七次降低:1-6次减10%,第七次40%.

财务承诺事项包括,最低流动比例1倍,最高负债比例1.3倍,最低利息覆盖率2.5倍,最低有形资产净值45亿台币.

回覆期限至6月8日,但6月1日前回覆的银行可获3个基点的奖励.

贷款资金用做营运资本,及为借款人2007年12月所获得的11.5亿台币五年期循环信用额度再融资.该笔循环信贷委托中国信托商业银行主办,综合收益率约64.83个基点,利率较30天、60天、90天或180天期次级市场商业票据利率加码62.5个基点.

东贝光电是台湾上市公司,生产发光二极体(LED),红外线产品和各种发光模组.(完)