版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 17:16 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,台股大涨但欧债疑虑犹存

路透台北5月29日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘仅微幅上涨0.5分,因央行尾盘例行调节.执政党推出证所税整合版本,较先前版本有利投资者,不确定性有望消除,激励台股大涨近3%,惟欧债问题持续延烧,令台币盘中涨幅受限.

交易商指出,除部分外银出脱手上美元部位外,出口商也不时因实质需求进场抛汇;不过,西班牙公债殖利率攀升至纪录高位,凸显欧元区纾困国家艰钜的财政问题,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元买盘偏强,一周及一个月期美元/台币换汇点呈溢价.

"对欧洲这边没办法完全放下心,这阵子美元兑非美货币强势,台币波动幅度较小,(台币/美元)短线还是趋贬,"一位银行外汇交易员表示.

汇银人士表示,尽管台股大涨但外资仍微幅卖超,反映交投气氛谨慎,在国际市场中,意大利稍晚将进行短期公债标售,下半周爱尔兰将就欧盟财政条约进行公投,不确定性因素犹多,预料本周台币走势将持续震荡.

他们并强调,月底前出口商抛盘可望给予短暂支撑,预估台币明日交投料落在29.50-29.70元间.

台湾股市.TWII收盘劲扬2.89%,至7,342.29点;外资及陆资在台股微幅卖超3.63亿台币,为连续第八日卖超,累计金额为338.83亿.[ID:nST0521933]

新兴汇市中,印尼卢比IDR=周二下滑,受外资银行抛盘和月底本地企业美元需求影响,而菲律宾披索PHP=转升,稍早穆迪上调该国主权评等展望.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.645 29.650 29.585-29.650 29.650 7.82 4.66

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.603 29.605 29.583-29.620 29.620 3.75 1.78

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.000/0.005

美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.170/-0.155

---------------------------------------------------------------------------- (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐