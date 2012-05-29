〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,台股大涨但欧债疑虑犹存

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透台北5月29日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘仅微幅上涨0.5分,因央行尾盘例行调节.执政党推出证所税整合版本,较先前版本有利投资者,不确定性有望消除,激励台股大涨近3%,惟欧债问题持续延烧,令台币盘中涨幅受限.
交易商指出,除部分外银出脱手上美元部位外,出口商也不时因实质需求进场抛汇;不过,西班牙公债殖利率攀升至纪录高位,凸显欧元区纾困国家艰钜的财政问题,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元买盘偏强,一周及一个月期美元/台币换汇点呈溢价.
"对欧洲这边没办法完全放下心,这阵子美元兑非美货币强势,台币波动幅度较小,(台币/美元)短线还是趋贬,"一位银行外汇交易员表示.
汇银人士表示,尽管台股大涨但外资仍微幅卖超,反映交投气氛谨慎,在国际市场中,意大利稍晚将进行短期公债标售,下半周爱尔兰将就欧盟财政条约进行公投,不确定性因素犹多,预料本周台币走势将持续震荡.
他们并强调,月底前出口商抛盘可望给予短暂支撑,预估台币明日交投料落在29.50-29.70元间.
台湾股市.TWII收盘劲扬2.89%,至7,342.29点;外资及陆资在台股微幅卖超3.63亿台币,为连续第八日卖超,累计金额为338.83亿.[ID:nST0521933]
新兴汇市中,印尼卢比IDR=周二下滑,受外资银行抛盘和月底本地企业美元需求影响,而菲律宾披索PHP=转升,稍早穆迪上调该国主权评等展望.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.645 29.650 29.585-29.650 29.650 7.82 4.66
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.603 29.605 29.583-29.620 29.620 3.75 1.78
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.000/0.005
美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.170/-0.155
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9