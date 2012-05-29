版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 15:33 BJT

〔亚洲橡胶〕泰国政府干预至今仅买4,300吨橡胶,对价格影响不大--官员

路透曼谷5月29日电---泰国政府和产业官员周二表示,政府干预行动至今仅买进4,300吨橡胶,远低于20万吨的目标,对价格影响不大.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐