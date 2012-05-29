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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 15:37 BJT

〔突发事件〕意大利北部地区发生6.0级地震--美国地质调查局

路透米兰5月29日电---意大利北部多数地区周二感受到强烈地震.而就在一周前,当地发生的另一场地震导致七人死亡,数百幢建筑遭到损坏.

根据美国地质调查局消息,最新这场地震的震级为6.0级,震中位于帕尔玛(Parma)市的东北部.

Twitter和其它社交媒体的消息显示,意大利北部普遍有震感.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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