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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 15:39 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.5720有更多卖单

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* 1.5720美元有更多英镑卖单,昨日高点为1.5717

* 停损买单挂在1.5730上方,1.5727为5月24日高点

* 英国央行首席经济学家戴尔:英镑走贬对英国经济做出"重大贡献" (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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