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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 15:54 BJT

〔企业并购〕日本丸红将以36亿美元收购美国谷物商GAVILON

路透东京5月29日电---日本第五大贸易商丸红(8002.T)周二表示,将以36亿美元收购美国谷物商Gavilon Holdings LLC的全部股份.

以营销网络规模计算,Gavilon是美国第三大谷物商,仅次于Archer Daniels Midland

(ADM.N)和嘉吉[CARG.UL].

Gavilon的股东包括对冲基金经理Dwight Anderson和亿万富翁索罗斯.(完)

--编译 王洋;审校 程琳

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