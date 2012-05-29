〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,存单到期稀且跨月跨提存期拆借难

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
* 央行存单到期3亿,余钱供给有限
* 跨提存期及跨月拆款难觅
* 超额准备已逾2,500亿台币,本提存期过关不难
记者 张雅菁
路透台北5月29日电---台湾银行间短率周二稳中带紧.虽然银行间累计超额准备已逾2,500亿台币,整体资金水位并不低,不过,由于央行存单到期仅3亿台币,令银行调度余裕受限,有拆入需求者压力较大.
银行资金调度人士指出,今日外商银行可拆出水位还算平稳,但本地银行则是有些紧张.早盘尤其明显,要拆跨提存期或跨月的资金更为难觅,有票券商不得不转向大型公股银行调头寸,跨至6月1日的拆款利率拉高到0.78%,较上日一周拆款高点0.75%升高3基点.
"市场钱是有,但愿意跨的应该不多...今天应该是(本周)最紧的一天,"一民营金控调度人士称.
他们表示,虽然今天存单到期少,但为免下个月同时间再面临同样问题,近几日也会调整一下申报存单落点,今日反而会多申报,而使可供拆借的资金更有限.不过,本周接下来还有近7,500亿央行存单到期,短率无甚上测空间.
本地时间15:26时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,上日在0.511%;区间在0.495-0.720%,上日在0.388-0.700%.
一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.780%,上日在0.506-0.750%.
**短票利持稳**
短票方面,票券商表示,虽然今天银行间买气相对冷淡,但因为发票量不多,藉由一般法人承做及拆款即可过关,银行间成交利率区间高档持平.预期周五本提存期最后一天,或许还有银行间消化积数的买盘可期.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%;上日区间在0.85-0.87%.
台湾央行今日存单到期金额3亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序为周三3,290.5亿,周四120亿及周五4,075.3亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为243亿台币;累计超额准备为2,681亿台币,加计前期1%的超额准备为3,453亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳,由于月底进入倒数阶段,投信和寿险等资金供应者没有余钱流入市场,交易商调度吃紧.
不过,由于交易商多已提前分配资金落点,加之尾盘有少部份余钱回流,成交利率尚可持稳于既有区间.他们并表示,受到缴税效应及月底例行资金需求发威影响,明后两日赎回量料达到高峰,RP利率仍有微幅上调的可能,交易商不敢松懈.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9