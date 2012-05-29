〔台湾债市〕101/1殖利率因股市大涨收于日高,惟方向未明交投仍淡

路透台北5月29日电---台湾五年期公债101/1A01101=TWO殖利率周二收在当日高位,因台股大涨令风险胃纳下降,不过交投仍然低迷,交易员表示,美债今日休市令台债缺乏方向指引,料短线交投清淡.

市场人士指出,目前国际政经环境仍有利于台债多头,但美国本周将有消费者信心指数及就业报告等重要数据公布,结果将牵动美债殖利率后市.若美债10年期公债US10YT=RR跌破1.7%才会有效激励台债多头,否则101/1期公债殖利率本周料仍落于0.95-0.98%间盘整.

"这两天成交量低的离谱,市场不愿在此积极操作."一银行台债交易员说.尽管台股今日表现相当强劲,但交易员认为,市场仍等待台股翻多的确立讯号,且未来中长线仍须观察欧洲政经情势.

上述交易员指出,目前台债的多头气势强一些,尤其是殖利率往下的时候追价力道大、殖利率往上的时候追价力道小.因此尽管台股今日大涨逾2%收市,但101/1殖利率仅是微幅走扬来回应,且市场交投并未扩大.

票券交易主管也说,101/1殖利率走到0.95-0.96%但没有人要追高,且成交量过低会增加当冲(当日进当日出)的交易风险,在后市变数仍大之下,不少人先选择退场观望.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.10 0.9670 0.9611-0.9670 55.0

10 101/5A01105=TWO +1.00 1.2400 1.2300-1.2500 1.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.05 1.2680 1.2660-1.2700 3.5

证券交易商坦言,债市最近交易太过清淡,操作太过躁进反而容易受伤,因此宁可先退场观望,静待下周10年指标债新券公开发行前交易(when-issued),他也预估,本周的低成交量可能将维持至下周.

他并分析,目前五年期101/1空单量仍处于80亿台币的高档,所以尽管现在国际环境有利于多头,但多方仍不敢急着出手轧空,仍再等待最佳时机顺势而为.

美国金融市场周一因假期休市一日.本周二美国经济谘商会将公布5月消费者信心指数,周五则有非农业就业数据.

欧洲方面,市场近期忧虑支持西班牙银行系统代价不低,且西班牙有可能需寻求救援的担忧加深.这抵消了希腊方面较为改善的消息.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2400

5 101/1 A01101=TWO 0.9670

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)