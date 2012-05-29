〔台湾债市〕101/1殖利率因股市大涨收于日高,惟方向未明交投仍淡

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透台北5月29日电---台湾五年期公债101/1A01101=TWO殖利率周二收在当日高位,因台股大涨令风险胃纳下降,不过交投仍然低迷,交易员表示,美债今日休市令台债缺乏方向指引,料短线交投清淡.
市场人士指出,目前国际政经环境仍有利于台债多头,但美国本周将有消费者信心指数及就业报告等重要数据公布,结果将牵动美债殖利率后市.若美债10年期公债US10YT=RR跌破1.7%才会有效激励台债多头,否则101/1期公债殖利率本周料仍落于0.95-0.98%间盘整.
"这两天成交量低的离谱,市场不愿在此积极操作."一银行台债交易员说.尽管台股今日表现相当强劲,但交易员认为,市场仍等待台股翻多的确立讯号,且未来中长线仍须观察欧洲政经情势.
上述交易员指出,目前台债的多头气势强一些,尤其是殖利率往下的时候追价力道大、殖利率往上的时候追价力道小.因此尽管台股今日大涨逾2%收市,但101/1殖利率仅是微幅走扬来回应,且市场交投并未扩大.
票券交易主管也说,101/1殖利率走到0.95-0.96%但没有人要追高,且成交量过低会增加当冲(当日进当日出)的交易风险,在后市变数仍大之下,不少人先选择退场观望.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO +0.10 0.9670 0.9611-0.9670 55.0
10 101/5A01105=TWO +1.00 1.2400 1.2300-1.2500 1.0
10 101/乙二A01202=TWO -0.05 1.2680 1.2660-1.2700 3.5
证券交易商坦言,债市最近交易太过清淡,操作太过躁进反而容易受伤,因此宁可先退场观望,静待下周10年指标债新券公开发行前交易(when-issued),他也预估,本周的低成交量可能将维持至下周.
他并分析,目前五年期101/1空单量仍处于80亿台币的高档,所以尽管现在国际环境有利于多头,但多方仍不敢急着出手轧空,仍再等待最佳时机顺势而为.
美国金融市场周一因假期休市一日.本周二美国经济谘商会将公布5月消费者信心指数,周五则有非农业就业数据.
欧洲方面,市场近期忧虑支持西班牙银行系统代价不低,且西班牙有可能需寻求救援的担忧加深.这抵消了希腊方面较为改善的消息.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2400
5 101/1 A01101=TWO 0.9670
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/丁淑琴
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9