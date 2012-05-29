〔欧洲汇市〕英镑在近期低点上方有撑,但涨势支撑脆弱

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透伦敦5月29日电---英镑兑美元及欧元周二微升,因风险胃纳出现好转迹象,且有投资人寻求避开欧元区危机的资金流入.
但涨势动能可能后继无力,因市场益发预期,英国央行可能必须宽松货币政策,以支撑经济.
欧元/英镑EURGBP=D4小跌至0.7989英镑,交易商称0.7980有买气,上档停止单约在0.8060.欧元/英镑周五触及0.7980低位,若跌落该处,可能下看重测本月稍早低点0.7950,即2008年11月以来低位.
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9