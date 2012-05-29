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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 16:12 BJT

〔欧洲汇市〕英镑在近期低点上方有撑,但涨势支撑脆弱

路透伦敦5月29日电---英镑兑美元及欧元周二微升,因风险胃纳出现好转迹象,且有投资人寻求避开欧元区危机的资金流入.

但涨势动能可能后继无力,因市场益发预期,英国央行可能必须宽松货币政策,以支撑经济.

欧元/英镑EURGBP=D4小跌至0.7989英镑,交易商称0.7980有买气,上档停止单约在0.8060.欧元/英镑周五触及0.7980低位,若跌落该处,可能下看重测本月稍早低点0.7950,即2008年11月以来低位.

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