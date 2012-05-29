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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 16:25 BJT

〔日本金融〕日本央行称,行政问题导致日债标售发生状况

路透东京5月29日电---日本央行指出,央行一项行政问题,导致周二的两年期公债标售发生状况.

日本央行声明指出,由于央行的一项行政问题,一些市场人士无法输入标售数据.

日央行将在周二0900GMT说明问题原因.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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