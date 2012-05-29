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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 16:42 BJT

〔印尼金融〕央行将持续供应美元以确保市场有充分流动性--央行官员

路透雅加达5月29日电---印尼央行副总裁Hartadi A. Sarwono周二称,央行将持续供应美元,以确保市场拥有充分流动性.

印尼央行稍早表示,将会发行美元定期存单,以帮助稳定印尼卢比汇率.[ID:nST0521945] (完)

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