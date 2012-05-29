路透伦敦5月29日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周一小幅反弹.上周创下的新低1.2495与日线相对强弱指标(RSI)还没有吻合,暗示目前市场还是比较谨慎,近期或有盘整.若上涨,将在1.2681遭遇首道阻力,接下来是1.2796/1.2825,即中期高位和费波纳奇回档位.位于1.2495/90的支撑位仍可能被跌破,也被视作55个月移动均线切入位1.2067前面的最后一道防线.

美元/日圆:今日仍受下行通道切入位79.79日圆限制,使近期有下行风险.我们猜测市场正试图企稳,我们注意到日线RSI还没有印证近期跌到新低的走势,但同样,汇价也还没有突破下跌通道,在这里受限将让下跌风险继续存在.没有突破此处,我们将假设跌到200日移动均线切入位78.59的风险没有消除,甚至可能跌到77.79,这是同一波走势的78.6%回档位.

美元/瑞郎:从主要阻力位0.9572/0.9595瑞郎略微回落.这两道阻力位分别是2008年低点和2012年年内高位.日线图RSI呈现背离,本周可能有小幅修正和盘整.下跌的话,会在0.9529/0.9478瑞郎找到第一道支撑,然后是0.9395/35.这是3月高位和38.2%的回档位.注意,240分钟图上的支撑位目前在0.9433,这从5月初以来一直提供着支撑.0.9572/95瑞郎构成的阻力位在较长期内很关键,我们将需要看到该水准被明显突破.若真如此,将有望上看0.9950瑞郎,这是从2010年开始这波跌势的61.8%回档位.

英镑/美元:从2012年走势间61.8%的回档位略有反弹.该回档位落在1.5643美元,并与3月低点1.5599接近,构成日线图上的关键区域.240分钟图上的RSI继续呈现背离,有可能小幅修正性反弹.中间阻力位在1.5789/1.5887美元,然后在1.5966美元区域,应该仍能限制住涨势.(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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