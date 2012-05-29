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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 17:02 BJT

〔新兴汇市〕印尼卢比因外银抛盘而下跌,穆迪消息支撑菲律宾披索

* 印尼将发行美元定存单支撑印尼卢比

* 穆迪调升菲律宾评等展望至正向

* 韩元受出口商结汇支撑上扬,投机客削减美元多头部位

路透新加坡5月29日电---印尼卢比周二下滑,受外资银行抛盘和月底本地企业美元需求影响,而菲律宾披索转升,稍早穆迪上调该国主权评等展望.

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