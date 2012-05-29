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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 17:10 BJT

〔企业并购〕日本丸红称收购GAVILON将有部分融资来自于银行借贷

路透东京5月29日电---日本丸红(8002.T)称:

* GAVILON负债达20亿美元.

* 这起3,000亿日圆的收购案将有部分融资来自于银行借贷.(完)

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