版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 17:21 BJT

〔欧洲金融〕西班牙将透过市场渠道解决Bankia和地方债务问题--消息

路透马德里5月29日电---一位政府消息人士周二对路透表示,西班牙将通过发行新债的方式对Bankia (BKIA.MC)银行进行资本重整,且或将于周五推出一项新的机制,用于支持地方债务.

"明显倾向于通过市场(来解决问题).采取另一个选项(直接向Bankia注入债券)的可能性不大,"该消息人士表示.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐