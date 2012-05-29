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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 17:47 BJT

〔印度金融〕将允许外资散户购买债权投资--政府声明

路透新德里5月29日电---印度政府发表声明稿称,将放宽合格外资的规范,允许合格外资开立不计息印度卢比帐户,设定合格外资购买公司债及其他债务的上限为10亿美元.

此外,印度政府官员Mathew称,新的10亿美元外资散户限制并未包含在现有的200亿美元公司债限制;将会花上6-18个月时间才会让外资散户投资人的资本流入达最适水准.(完)

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