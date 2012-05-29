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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 17:30 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超1.5亿台币

路透台北5月29日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 7.00 9.00 -2.00

票券业 0.50 0.00 +0.50

证券业 5.00 3.50 +1.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/黄凯

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