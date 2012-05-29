(重温稿)《综述》台湾行政与立法不同调,课征证所税关关难过关关得过

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
* 财政部长刘忆如宣布请辞,行政院将慰留
* 国民党行政与立法不同步,证所税方案难出炉
* 股市过早上演庆祝行情,不确定因素仍在
记者 董永年
路透台北5月29日电---财税改革大将挂冠求去,显示台湾执政党行政与立法部门对证所税如何课征仍无共识;台股周二的庆祝行情恐怕太早上演.证所税方案考验执政党将是顺从民意或继续大刀阔斧改革.
甫接任财政部长一职不到四个月,刘忆如周二中午宣布辞去相关职务,她在声明稿中称,国民党立院党团昨日所提版本,主要为对自然人微幅提高证交税税率,并将部分未上市柜股票纳入所得税.依据这个整合版,以后所有在上市柜股票市场大量获利的人,仍不需缴纳所得税.
"这样的版本,与财政部原规划之证所税版本差异甚大,本人在政策理念上无法认同,自此辞去财政部部长一职,"刘忆如称.
对于刘忆如的请辞,行政院高层表示,院长陈冲将会再与刘忆如深谈,不会立即做出准驳决定,因证所税方案并未完全底定,行政院尚需消化国民党整合版,也需思考民进党版本的内容.
"虽然国民党的整合版有隐含所得的概念在里面,但毕竟还是和行政院版有一些差异...还要再思考一下."上述官员表示.
行政院发言人胡幼伟也在稍后转述陈冲表示,财政部的工作很重要,证所税只是一部分,财政部尚负责财政健全小组工作及国家整体财政规划的重要工作.
不过一名不愿具名的国民党立委对路透称,这已不是刘忆如第一次有请辞的念头."之前内阁总辞期间,刘忆如就已经口头表达倦勤,但被总统劝阻打消念头,这次应该是走定了."
刘忆如自上任后,自3月28日起推动证所税.4月12日提出财政部版本,4月26日行政院版本经行政院院会通过,并于5月1日送交立法院.但因各界反对声浪不小,国民党及民进党团均各自提出其版本.
台湾股市周二收涨2.89%,录得逾五个月来最大单日百分点涨幅,因国民党立法院党团推出"证所税整合版",较稍早的方案更有利于投资者.台股自3月中下旬以来,受证所税课征、油电双涨以及欧债危机等负面因素打击,波段跌幅约13%.
**量能课税精神尽失**
为降低对股市冲击,台湾执政的国民党立法院党团周一晚间快速推出"证所税整合版",另设以级距方式在股市上涨至特定水位之后提高交易税率,供民众选择申报.
国民党立法院党团的"证所税整合版"中,自然人采双轨制课征,民众可在核实课征或设算所得课征择一适用.前者按所得税采累进税率,后者在台股.TWII8,500点以上时,以1,000点为级距,分别课征千分之0.2至千分之0.6的证所税.
该版本的推出大受投资人欢迎,并令萎靡已久的台股反弹大涨.凯基投顾总经理朱晏民就说,"蓝营(国民党)的证所税版本,比较像是证交税的课法."
他进一步指出,之前行政院课征证所税的版本,引发股市大户对政府要查人头户的恐慌.如今若是能够以课征证交税的方式来课征,人头户的问题获得解决之外,散户对如何申报证所税的疑虑也能一并解决.
不过问题也就出在这里,因国民党立院党团的"证所税整合版",让马英九强调量能课税的核心精神全部丧失.
"以我学租税的人来看,实在是看不过去."曾担任台北市财政局长的国民党立法委员廖正井明白表示.
担任财政建全小组委员的反贫困联盟召集人简锡(土皆)也大骂,"行政院的版本烂,国民党立院版更烂."
他与廖正井都认为,虽然名为双轨制,但不会有投资人傻到选择核实课征的方式申报,再加上设算所得课征的门槛是指数要到8,500点,所以要课到投资大户证所税的机率非常低.
**财改遭逢严厉挑战**
这已不是国民党行政与立法部门为了证所税课征首次出现重大歧异.国民党立院党团本月初才宣布,将暂缓证所税法案至9月的下一个会期再行审议.但此举却惊动总统马英九亲自关切,让证所税课征法案继续排入立法院程序委员会讨论.
会让同为国民党掌控的行政与立法部门出现不同调的怪异行径,就是因为立法委员背后代表的"民意",强烈反对开征证所税.
以周一在立法院由国民党掌控的财政委员会举行证所税课征公听会,出席发言者清一色都是反对课征的企业、证券商代表、学者、前任官员来看,即可知行政院要推动立法的困难度有多高.
"国民党中没有政治家,没有人有魄力,遇到财团都变成软骨头."简锡(土皆)说.
2008年的财政税赋改革会议,一举将遗产赠与税由50%下调至10%、营业所得税由20%降至17%,造成国家税收流失,贫富差距问题更加严重.马英九原欲藉本次财税改革一举解决上述问题,但从复征证所税事件来看,挑战相当艰钜.
参与两次财税改革工程的简锡(土皆)就灰心说,"每次税改,愈改愈退步."
他警告称,台湾的债务问题已经很严重了,再不改善,"10年内就会走向希腊的后尘."
财政部长刘忆如日前立法院接受质询时指出,台湾截至2011年底的一年以上债务未偿还余额为4.77兆台币,占前三年度名目国民生产总值(GNP)平均数的35.88%,符合公共债务法40%的上限规定.但若比照国际货币基金(IMF)债务定义,加入一年以下借款等,债务则已超过6兆台币.[ID:nST0517025](完)
--共同采写 林妙容/高洁如;审校 杨淑祯
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