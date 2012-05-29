〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,存单到期稀且跨月跨提存期拆借难(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 央行存单到期3亿,余钱供给有限

* 跨提存期及跨月拆款难觅

* 超额准备已约2,300亿台币,本提存期过关不难

记者 张雅菁

路透台北5月29日电---台湾银行间短率周二稳中带紧.虽然银行间累计超额准备已约2,300亿台币,整体资金水位并不低,不过,由于央行存单到期仅3亿台币,令银行调度余裕受限,有拆入需求者压力较大.

银行资金调度人士指出,今日外商银行可拆出水位还算平稳,但本地银行则是有些紧张.早盘尤其明显,要拆跨提存期或跨月的资金更为难觅,有票券商不得不转向大型公股银行调头寸,跨至6月1日的拆款利率拉高到0.78%,较上日一周拆款高点0.75%升高3基点.

"市场钱是有,但愿意跨的应该不多...今天应该是(本周)最紧的一天,"一民营金控调度人士称.

他们表示,虽然今天存单到期少,但为免下个月同时间再面临同样问题,近几日也会调整一下申报存单落点,今日反而会多申报,而使可供拆借的资金更有限.不过,本周接下来还有近7,500亿央行存单到期,短率无甚上测空间.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.720%,上日在0.388-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.780%,上日在0.506-0.750%.

**短票利持稳**

短票方面,票券商表示,虽然今天银行间买气相对冷淡,但因为发票量不多,藉由一般法人承做及拆款即可过关,银行间成交利率区间高档持平.预期周五本提存期最后一天,或许还有银行间消化积数的买盘可期.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%;上日区间在0.85-0.87%.

台湾央行今日共发行725亿台币存单,相较存单到期金额3亿,存单发行余额增加722亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周三3,290.5亿,周四120亿及周五4,075.3亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负393亿台币;累计超额准备为2,288亿台币,加计前期1%的超额准备为3,060亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳,由于月底进入倒数阶段,投信和寿险等资金供应者没有余钱流入市场,交易商调度吃紧.

不过,由于交易商多已提前分配资金落点,加之尾盘有少部份余钱回流,成交利率尚可持稳于既有区间.他们并表示,受到缴税效应及月底例行资金需求发威影响,明后两日赎回量料达到高峰,RP利率仍有微幅上调的可能,交易商不敢松懈.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)