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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 18:16 BJT

〔欧元债市〕德国10年期公债收益率刷新纪录低点,因市场担心西班牙问题

路透伦敦5月29日电---德国10年期公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB触及1.348%的记录低点,因对西班牙银行体系和迅速恶化的公共部门财政问题的忧虑不断肆虐.(完)

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