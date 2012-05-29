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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 18:35 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行委员诺沃特尼称,拯救银行的责任在于各国政府

路透贝尔格莱德5月29日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二称:

* 主要目标是让希腊留在欧元区

* 希腊在欧元区的未来端视希腊人民及政府

* 当问及欧洲央行可能调整利率时,诺沃特尼称央行从不预设立场

* 目前并未讨论欧洲央行重启公债买进或长期贷款

* 拯救银行的责任在于各国政府

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