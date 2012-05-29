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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 18:39 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会称,正与西班牙联系援救Bankia计画

路透布鲁塞尔5月29日电---欧盟执委会周二表示,执委会正与西班牙联系有关西国援救Bankia(BKIA.MC)的计画,但西班牙尚未正式告知计画以作评估.(完)

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