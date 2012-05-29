日韩经济指标预测--5月30日-6月6日****

路透5月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月30日(三)
2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -0.9% -3.1%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
服务业产出(较前月) -- -1.0%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.7
2350 日本工业生产 4月初值 +0.5% +1.3%
一个月预估 -- +1.0%
两个月预估 -- -4.1%
5月31日(四)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,168.4
0130 日本加班工资 4月 -- +4.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -0.3%
房屋开工(较上年同期) +3.2% +5.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正2
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%
6月1日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9
0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21
进口 -2.0% -0.2%
出口 -1.0% -4.8%
---------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
暂无重要数据
6月5日(二)
暂无重要数据
6月6日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%
(较上年同期) +2.8% (完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]