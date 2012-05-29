日韩经济指标预测--5月30日-6月6日****

金属期市：伦铜价格小幅走低，美国3月可能升息

路透墨尔本2月23日 - 伦铜周四价格小幅走低，成交低迷。美元走强，因市场重新评估美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新一次政策会议的记录，美联储该次会议令3月升息的可能性犹存。