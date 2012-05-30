《台湾报摘》--经济日报5月30日

--国民党立院党团证所税版本前天晚上出炉,财政部长刘忆如昨日中午立即以理念不合的理由闪辞.到昨晚为止,行政院长陈冲尚未批准刘忆如的辞呈,但刘忆如辞意甚坚,请辞待命的她表示,接下来会先就行政院证所税版本提出修正建议.