《台湾报摘》--经济日报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--国民党立院党团证所税版本前天晚上出炉,财政部长刘忆如昨日中午立即以理念不合的理由闪辞.到昨晚为止,行政院长陈冲尚未批准刘忆如的辞呈,但刘忆如辞意甚坚,请辞待命的她表示,接下来会先就行政院证所税版本提出修正建议.
* 其他:
--财政部长刘忆如昨日做出请辞待命的决定,立法院长王金平对此表示,只要国民党团整合版通过党团大会通过、同意,就依法定程序继续走.
--茂迪(6244.TWO)上日宣布,转投资美国多晶矽厂AEP(AE Polysilicon)公司暂停营运并裁员,不排除出售,本季相关资产减损最高达4,100万美元,侵蚀每股税后纯益约2.8台币.
--票券业跨越货币市场界线,抢攻长期联贷市场商机.国际票券金控(2889.TW)旗下国票主办中租迪和"免保证商业本票联合承销"契约,预计6月上旬签约,此商品开启票券商从短期资金业务跨进中长期商品的全新契机.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。