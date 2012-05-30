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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 08:06 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月30日

* 头版头条:

--国民党立院党团证所税版本前天晚上出炉,财政部长刘忆如昨日中午立即以理念不合的理由闪辞.到昨晚为止,行政院长陈冲尚未批准刘忆如的辞呈,但刘忆如辞意甚坚,请辞待命的她表示,接下来会先就行政院证所税版本提出修正建议.

* 其他:

--财政部长刘忆如昨日做出请辞待命的决定,立法院长王金平对此表示,只要国民党团整合版通过党团大会通过、同意,就依法定程序继续走.

--茂迪(6244.TWO)上日宣布,转投资美国多晶矽厂AEP(AE Polysilicon)公司暂停营运并裁员,不排除出售,本季相关资产减损最高达4,100万美元,侵蚀每股税后纯益约2.8台币.

--票券业跨越货币市场界线,抢攻长期联贷市场商机.国际票券金控(2889.TW)旗下国票主办中租迪和"免保证商业本票联合承销"契约,预计6月上旬签约,此商品开启票券商从短期资金业务跨进中长期商品的全新契机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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