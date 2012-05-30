〔西班牙财政〕政府将提2012-2014年预算控制计画,拟定中期具体措施

路透马德里5月29日电---西班牙一政府消息人士周二告诉路透,该国未来几个月向国会提呈预算草案时,将提出一份涵盖2012-2014年的控制中央政府支出的三年计画.

西班牙正设法控制中央政府层级、17个自治区和社会福利等三方面支出.其2011年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的8.9%,与6.0%的目标有相当大差距.

"计画将界定中央政府中期要实施的所有具体措施,藉以提高收入并降低支出."消息人士称.

根据西班牙法律,当未达到赤字目标时政府需提出中期财政稳定计画.

此外,欧元区官员曾表示,西班牙需提出一份详细的中期财政计画,以说服政策制定者和市场,其有望实现减赤目标.

欧盟执委会周三将公布对所有27个成员国的建议,包括对西班牙4月所提稳定计画的评估,该计画中已含控制今年公共财政的措施.(完)