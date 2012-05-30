〔台湾个股〕宏达电称销售至美国产品已完成海关标准审查程序,并已顺利进口

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北5月30日电---台湾智慧手机大厂宏达电(2498.TW)周三公告称,销售至美国的产品皆已完成美国海关标准审查程序,有产品皆符合美国国际贸易委员会(ITC)的终判内容,并已顺利进口.
该公告表示,接下来该公司产品将依照正常程序进口至美国,以满足美国消费者需求.
本月中旬宏达电两款新智慧型手机销售,因为美国海关对其专利权的检查而延迟,并一度拖累股价.
宏达电上日收涨4.1%报432台币;台湾加权股价指数.TWII收盘则大涨2.89%.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。