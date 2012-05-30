〔台湾个股〕宏达电称销售至美国产品已完成海关标准审查程序,并已顺利进口

路透台北5月30日电---台湾智慧手机大厂宏达电(2498.TW)周三公告称,销售至美国的产品皆已完成美国海关标准审查程序,有产品皆符合美国国际贸易委员会(ITC)的终判内容,并已顺利进口.

该公告表示,接下来该公司产品将依照正常程序进口至美国,以满足美国消费者需求.

本月中旬宏达电两款新智慧型手机销售,因为美国海关对其专利权的检查而延迟,并一度拖累股价.

宏达电上日收涨4.1%报432台币;台湾加权股价指数.TWII收盘则大涨2.89%.(完)