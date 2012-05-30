(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,存单到期稀且跨月跨提存期拆借难

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 央行存单到期3亿,余钱供给有限
* 跨提存期及跨月拆款难觅
* 超额准备已约2,300亿台币,本提存期过关不难
记者 张雅菁
路透台北5月29日电---台湾银行间短率周二稳中带紧.虽然银行间累计超额准备已约2,300亿台币,整体资金水位并不低,不过,由于央行存单到期仅3亿台币,令银行调度余裕受限,有拆入需求者压力较大.
银行资金调度人士指出,今日外商银行可拆出水位还算平稳,但本地银行则是有些紧张.早盘尤其明显,要拆跨提存期或跨月的资金更为难觅,有票券商不得不转向大型公股银行调头寸,跨至6月1日的拆款利率拉高到0.78%,较上日一周拆款高点0.75%升高3基点.
"市场钱是有,但愿意跨的应该不多...今天应该是(本周)最紧的一天,"一民营金控调度人士称.
他们表示,虽然今天存单到期少,但为免下个月同时间再面临同样问题,近几日也会调整一下申报存单落点,今日反而会多申报,而使可供拆借的资金更有限.不过,本周接下来还有近7,500亿央行存单到期,短率无甚上测空间.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.720%,上日在0.388-0.700%.
一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.780%,上日在0.506-0.750%.
**短票利持稳**
短票方面,票券商表示,虽然今天银行间买气相对冷淡,但因为发票量不多,藉由一般法人承做及拆款即可过关,银行间成交利率区间高档持平.预期周五本提存期最后一天,或许还有银行间消化积数的买盘可期.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%;上日区间在0.85-0.87%.
台湾央行今日共发行725亿台币存单,相较存单到期金额3亿,存单发行余额增加722亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序为周三3,290.5亿,周四120亿及周五4,075.3亿.
拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负393亿台币;累计超额准备为2,288亿台币,加计前期1%的超额准备为3,060亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳,由于月底进入倒数阶段,投信和寿险等资金供应者没有余钱流入市场,交易商调度吃紧.
不过,由于交易商多已提前分配资金落点,加之尾盘有少部份余钱回流,成交利率尚可持稳于既有区间.他们并表示,受到缴税效应及月底例行资金需求发威影响,明后两日赎回量料达到高峰,RP利率仍有微幅上调的可能,交易商不敢松懈.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
交易商另统计,周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良/黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。