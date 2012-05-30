《台湾报摘》--工商时报5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--工商界强烈要求政府尽速与美恢复TIFA(台美贸易暨投资架构协定)会谈.美国在台协会(AIT)台北办事处长司徒文昨日告诉国民党立院党团,美牛议题是台美经贸发展唯一障碍,只要解决不但可重启TIFA会谈、美签会有正面发展,台湾加入TPP(泛太平洋战略和经济伙伴关系协定)议题美方也会给予支持.
* 其他:
--台湾央行举行理监事会议前夕,央行发函本地银行要求清查"老屋新贷",若资金用途为购买管制区(台北市及新北市13区)房屋,增贷款加上新屋房贷金额,总额以新屋监价的六成为限,超过者银行须于查核后追回.
--遨睿公开收购国巨(2327.TW)案被驳回即将满一年,金管会昨日公布将修改公开收购相关办法,明订金管会基于保护公益,可命令公开收购者变更事项、重新公告,公开收购期间重新起算.同时资本弱化、收购者与大股东间两年内密约、下市及重新上市等相关事项,都必须揭露.
--根据WitsView及大陆合作调研机构群智谘询(Σintell)最新报告显示,4月份大陆电视出货和面板采购均来到今年高峰.其中奇美电(3481.TW)排名稳居第一位,市占32.6%、韩厂LGD(034220.KS)以19.3%市占排名第二.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。