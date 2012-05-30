《台湾报摘》--工商时报5月30日

* 头版头条:

--工商界强烈要求政府尽速与美恢复TIFA(台美贸易暨投资架构协定)会谈.美国在台协会(AIT)台北办事处长司徒文昨日告诉国民党立院党团,美牛议题是台美经贸发展唯一障碍,只要解决不但可重启TIFA会谈、美签会有正面发展,台湾加入TPP(泛太平洋战略和经济伙伴关系协定)议题美方也会给予支持.

* 其他:

--台湾央行举行理监事会议前夕,央行发函本地银行要求清查"老屋新贷",若资金用途为购买管制区(台北市及新北市13区)房屋,增贷款加上新屋房贷金额,总额以新屋监价的六成为限,超过者银行须于查核后追回.

--遨睿公开收购国巨(2327.TW)案被驳回即将满一年,金管会昨日公布将修改公开收购相关办法,明订金管会基于保护公益,可命令公开收购者变更事项、重新公告,公开收购期间重新起算.同时资本弱化、收购者与大股东间两年内密约、下市及重新上市等相关事项,都必须揭露.

--根据WitsView及大陆合作调研机构群智谘询(Σintell)最新报告显示,4月份大陆电视出货和面板采购均来到今年高峰.其中奇美电(3481.TW)排名稳居第一位,市占32.6%、韩厂LGD(034220.KS)以19.3%市占排名第二.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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