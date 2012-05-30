〔中国新债〕平安保险至多260亿元六年期可转债已获批,票面利率不超3%--IFR

路透5月30日电---中国第二大保险公司--中国平安保险险(2318.HK)(601318.SS)周二公告称，其发行巨额A股可转债方案获得中国保监会核准，最多募资260亿元人民币（41亿美元）。据汤森路透旗下IFR报导,该债券期限为六年，票面利率不超过3%。

中金作为是项交易的牵头行，将与瑞信方正证券和高盛高华证券一起主承销是次交易。

募集资金将用于补充公司营运资金。若本次发行的可转债全部转股，按截至去年10月31日的数据，该公司的偿付能力充足率将从170.7%提高到194.9%。是项交易尚需证监会核准。

中国平安保险3月份时曾表示,希望三季度完成发行260亿元人民币可转债.而此次发行后,集团资本金足以应付2-3年业务发展需要. (完)

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