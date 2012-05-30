〔中国新债〕平安保险至多260亿元六年期可转债已获批,票面利率不超3%--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月30日电---中国第二大保险公司--中国平安保险险(2318.HK)(601318.SS)周二公告称，其发行巨额A股可转债方案获得中国保监会核准，最多募资260亿元人民币（41亿美元）。据汤森路透旗下IFR报导,该债券期限为六年，票面利率不超过3%。
中金作为是项交易的牵头行，将与瑞信方正证券和高盛高华证券一起主承销是次交易。
募集资金将用于补充公司营运资金。若本次发行的可转债全部转股，按截至去年10月31日的数据，该公司的偿付能力充足率将从170.7%提高到194.9%。是项交易尚需证监会核准。
中国平安保险3月份时曾表示,希望三季度完成发行260亿元人民币可转债.而此次发行后,集团资本金足以应付2-3年业务发展需要. (完)
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--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。