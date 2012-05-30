〔中国新债〕平安保险完成私募配售10年期90亿元次级债,票息5.0%--IFR

路透5月30日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国第二大寿险公司中国平安人寿保险(2318.HK)(601318.SS)第二期90亿元人民币（14.3亿美元）次级债务以5.0%的票息私募配售发行；该发行利率落于5.0%-5.3%的利率区间低端。

本期10年期（附第5年末发行人赎回权）债务由平安资管和平安证券担任联席主承销商，起息日和缴款日均为5月30日。

平安人寿曾于去年9月27日以5.70%的票息发行40亿元人民币10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权）。中诚信给予当期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)