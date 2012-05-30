〔中国新债〕平安保险完成私募配售10年期90亿元次级债,票息5.0%--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月30日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国第二大寿险公司中国平安人寿保险(2318.HK)(601318.SS)第二期90亿元人民币（14.3亿美元）次级债务以5.0%的票息私募配售发行；该发行利率落于5.0%-5.3%的利率区间低端。
本期10年期（附第5年末发行人赎回权）债务由平安资管和平安证券担任联席主承销商，起息日和缴款日均为5月30日。
平安人寿曾于去年9月27日以5.70%的票息发行40亿元人民币10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权）。中诚信给予当期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。